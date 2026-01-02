  • İSTANBUL
İşçiler grevdeyken Tayland'a gitmişti… CHP'li Başkan'ın gerillalığa özendiren marşa eşlik ettiği görüntüler ortaya çıktı
Gündem

İşçiler grevdeyken Tayland’a gitmişti… CHP’li Başkan’ın gerillalığa özendiren marşa eşlik ettiği görüntüler ortaya çıktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Belediye işçileri grevdeyken kız arkadaşıyla Tayland’a tatile giden CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, 2024’te henüz belediye başkan adayı iken, “Binlerce şehit verdi kurtulmuş Kurdistan yolu, Yükümüz ağır bir yüktür ulusun özgürlüğü için” sözlerini içeren ve gerillalığa özendiren PKK marşına eşlik ettiği ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçileri, kasım ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle greve gitti. Buca Belediyesi'nde çalışan yüzlerce işçi, temizlik hizmetleri başta olmak üzere faaliyetlerini durdurdu ve ilçede günlerce çöp birikintileri oluştu.

Grev sürerken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Tayland'ın Phuket adasında tatil yaptığına dair fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Bu durum kamuoyu tarafından yoğun eleştiri aldı; işçilerin maaş sıkıntısı yaşadığı dönemde başkanın yurt dışı tatiline gitmesi tepki çekti. Duman, tatilin önceden planlanmış kısa bir mola olduğunu belirterek, iki yıldır sürdürdüğü yoğun çalışma temposu nedeniyle bunu hak ettiğini savundu ve işlerin aksamaması için gerekli görevlendirmeleri yaptığını açıkladı.

GERİLLALIĞA ÖZENDİREN MARŞ SÖYLEMİŞ

Başkan Duman'ın henüz belediye başkan adayı olduğu dönemde, PKK ile ilişkilendirilen bir Kürtçe marşa eşlik ettiği ve tempo tuttuğu video ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, “Binlerce şehit verdi kurtulmuş Kurdistan yolu. Yükümüz ağır bir yüktür ulusun özgürlüğü için” sözleri içeren ve gerillalığa özendiren marşa katıldığı görüldü. Bu video, 2024 yerel seçimleri öncesi gündeme gelmiş ve tartışmalara yol açmıştı.

Söz konusu şarkının geri kalanı şöyle:

Hüseyin

Belediyeler bu kez parasını halk ödemesi ile konserler düzenlesin gelirini grevdekilere versin yine kendileri tatillerinde keyiflerine devam etsin
Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?
Gündem

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İngiltere’ye gidip yabancı mercilere Türkiye’yi şikayet ettiği görüntüler ile rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinan..
Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Can Ataklı, son yayınında CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda ..
Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır
Gündem

Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır

Aksaray’da, abisi ve babasıyla birlikte yolda yürüyen kız çocuğu, parkın duvarındaki panonun yanından geçerken, Türk Bayrağı tasvirinin karl..
