İşçiler grevdeyken Tayland’a gitmişti… CHP’li Başkan’ın gerillalığa özendiren marşa eşlik ettiği görüntüler ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçileri, kasım ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle greve gitti. Buca Belediyesi'nde çalışan yüzlerce işçi, temizlik hizmetleri başta olmak üzere faaliyetlerini durdurdu ve ilçede günlerce çöp birikintileri oluştu.

Grev sürerken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Tayland'ın Phuket adasında tatil yaptığına dair fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Bu durum kamuoyu tarafından yoğun eleştiri aldı; işçilerin maaş sıkıntısı yaşadığı dönemde başkanın yurt dışı tatiline gitmesi tepki çekti. Duman, tatilin önceden planlanmış kısa bir mola olduğunu belirterek, iki yıldır sürdürdüğü yoğun çalışma temposu nedeniyle bunu hak ettiğini savundu ve işlerin aksamaması için gerekli görevlendirmeleri yaptığını açıkladı.

GERİLLALIĞA ÖZENDİREN MARŞ SÖYLEMİŞ

Başkan Duman'ın henüz belediye başkan adayı olduğu dönemde, PKK ile ilişkilendirilen bir Kürtçe marşa eşlik ettiği ve tempo tuttuğu video ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, “Binlerce şehit verdi kurtulmuş Kurdistan yolu. Yükümüz ağır bir yüktür ulusun özgürlüğü için” sözleri içeren ve gerillalığa özendiren marşa katıldığı görüldü. Bu video, 2024 yerel seçimleri öncesi gündeme gelmiş ve tartışmalara yol açmıştı.

Söz konusu şarkının geri kalanı şöyle: