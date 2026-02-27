  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı
Gündem

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Pakistan ile Afganistan arasında resmi olarak savaş başladı. Pakistan birçok noktaya hava saldırısı düzenledi, iddialara göre 155 Afgan hayatını kaybetti. Cephe hattında Afganistanlılar, Pakistan’a ait savaş uçaklarını düşürmek için nöbet tuttular. İki Afgan askerin gökyüzünde savaş uçağı bulmaya çalıştığı anlar ise dünya gündemine oturdu.

Pakistan ile Afganistan arasında gece saatlerinde başlayan çatışmalar resmen savaşa dönüştü. Gece boyunca devam eden karşılıklı saldırılarda onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor. Pakistan yönetimi, operasyonların "açık savaş" kapsamında sürdüğünü ilan ederken taraflar ağır straflar ve misillemeler uyguluyor.

Gelen son bilgilere göre Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, gece boyunca yürütülen operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

 

Pakistan ordusunun Kabil, Paktia ve Kandahar gibi noktalarda hedeflere hava saldırıları düzenlediğini bildirdiğini söyledi. Afgan tarafı ise Pakistan'a karşılık verildiğini ve operasyonlara devam edildiğini savundu.

Afganistan tarafı da misilleme saldırılarında 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve Pakistan'a ait kontrol noktalarının ele geçirildiğini öne sürdü. Bu tür karşılıklı açıklamalar henüz bağımsız kaynaklar tarafından net şekilde doğrulanmış değil.

 

AFGAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÜNDEM OLDU

Çatışmaların ilk anlarından itibaren Taliban sınır bölgesinde 15 askeri bölgeyi ele geçirdiklerini duyurdu. Taliban güçlerinin hava savunma birimlerinin Pakistan'a ait savaş uçaklarını tespit etmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

afgan

