  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar HÜDA PAR’dan dikkat çeken 'uyuşturucu testi' talebi NATO'dan Avrupalılara "Aklınızı başınıza alın" çağrısı! Rutte resti çekti: "ABD ne yapacak diye ağlamayı bırakın!" Meclis'te "suça sürüklenen çocuklar" için dünya modelleri masaya yatırıldı! "Okul polisi" sınıfta kaldı, rehabilitasyon öne çıktı! Parayı bitirdiler gözünü çocukların sahasına diktiler Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız CHP “Okullarda Ramazan’ı” bir türlü hazmedemedi! CHP’li Adıgüzel: Anayasa’daki din ve vicdan özgürlüğüne aykırı… Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler
Gündem CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

"Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi. Kararı CHP Genel Merkezi değil ilk olarak partiyi vesayet altında tutan İmamoğlu’nun troll hesaplarının duyurduğu ortaya çıktı.

CHP içinde yuvalanan rüşvet ve yolsuzluk çarkına "dur" diyen 30 eski ilçe başkanı, ibretlik bir operasyonla kapı dışarı edildi.

İBB'deki devasa yolsuzluk ve dolandırma düzenine bayrak açan 30 eski CHP'li ilçe başkanı, ibretlik bir kararla partiden kapı dışarı edildi. "Partimiz rüşvetten arınmalı" diyerek bir duruş sergileyen isimlerin ihraç haberini CHP yönetimi yerine, İBB binasından beslenen Ekrem İmamoğlu’nun paralı troll ordusunun duyurması vesayeti tescilledi.

 

Özgür Özel’in sadece bir figüran olduğu partide, aralarında Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak ve Engin Altay gibi ağır topların da bulunduğu çok sayıda isim, İmamoğlu’nun sosyal medya tetikçileri tarafından adeta infaz edilerek tasfiye sürecine kurban edildi.

Sosyal medya üzerinden CHP Genel Merkezi’ni ve Genel Başkan Özgür Özel’i eleştirerek parti yönetimini daha fazla demokrasiye davet eden isimler arasında şu milletvekilleri ve eski milletvekilleri yer alıyor:

                •             Oğuz Kaan Salıcı

                •             Faik Öztrak

                •             Engin Altay

                •             Sevda Erdan Kılıç

                •             Hüseyin Yıldız

 

                •             Gürsel Erol

                •             Gamze Akkuş İlgezdi

                •             Orhan Sarıbal

                •             Zeynep Altıok Akatlı

                •             Gaye Usluer

                •             Necati Yılmaz

 

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti
Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti

Gündem

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti

Avrupa’ya ihracatta kritik eşik! KOBİ’ler için KarbonBot devreye alındı
Avrupa’ya ihracatta kritik eşik! KOBİ’ler için KarbonBot devreye alındı

Kobi

Avrupa’ya ihracatta kritik eşik! KOBİ’ler için KarbonBot devreye alındı

Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç
Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç

Gündem

Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç

CHP’de Hitler dönemi… Parti içinde kıyım başladı!
CHP’de Hitler dönemi… Parti içinde kıyım başladı!

Gündem

CHP’de Hitler dönemi… Parti içinde kıyım başladı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vay vay

vay babam vay adam hapiste ilah ilan ederler yakında

akif

Adam o kadar para harcamış kolaymı..parayı basan düdüğü çalar...
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23