CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

CHP içinde yuvalanan rüşvet ve yolsuzluk çarkına "dur" diyen 30 eski ilçe başkanı, ibretlik bir operasyonla kapı dışarı edildi.

İBB'deki devasa yolsuzluk ve dolandırma düzenine bayrak açan 30 eski CHP'li ilçe başkanı, ibretlik bir kararla partiden kapı dışarı edildi. "Partimiz rüşvetten arınmalı" diyerek bir duruş sergileyen isimlerin ihraç haberini CHP yönetimi yerine, İBB binasından beslenen Ekrem İmamoğlu’nun paralı troll ordusunun duyurması vesayeti tescilledi.

Özgür Özel’in sadece bir figüran olduğu partide, aralarında Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak ve Engin Altay gibi ağır topların da bulunduğu çok sayıda isim, İmamoğlu’nun sosyal medya tetikçileri tarafından adeta infaz edilerek tasfiye sürecine kurban edildi.

Sosyal medya üzerinden CHP Genel Merkezi’ni ve Genel Başkan Özgür Özel’i eleştirerek parti yönetimini daha fazla demokrasiye davet eden isimler arasında şu milletvekilleri ve eski milletvekilleri yer alıyor:

• Oğuz Kaan Salıcı

• Faik Öztrak

• Engin Altay

• Sevda Erdan Kılıç

• Hüseyin Yıldız

• Gürsel Erol

• Gamze Akkuş İlgezdi

• Orhan Sarıbal

• Zeynep Altıok Akatlı

• Gaye Usluer

• Necati Yılmaz