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Gündem İşçi ve emekçi düşmanı CHP! Üsküdar Belediyesinde kıyım
Gündem

İşçi ve emekçi düşmanı CHP! Üsküdar Belediyesinde kıyım

Yeniakit Publisher
2024-04-30 15:20:00 - 2024-04-30 15:31:15
İşçi ve emekçi düşmanı CHP! Üsküdar Belediyesinde kıyım

Üsküdar Belediyesi'nin eski başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni dönemde 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Üsküdar Belediyesi'nin eski başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

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Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.

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