İşçi servisi otomobile çarptı: 6 yaralı Kayseri’de işçi servisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseri’de işçi servisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas bulvarı Cırgalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BEE 550 plakalı işçi servisi, 38 ACH 174 plakalı otomobile çarptı. Kazada, servis içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar, ilk tedavilerinin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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