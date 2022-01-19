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Yerel İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yerel

İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale’de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak tren yolundaki şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 09:26:00 -
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren yolundaki şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA

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