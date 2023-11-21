İşçi servisi camiye daldı! Yaralılar var

Ankara'da sürati olduğu iddia edilen işçi servisi sürücüsü, karşısına çıkan okul servisine çarpmamak için manevra yapınca aracının kontrolünü kaybederek cami avlusuna girdi. 7 kişinin hafif yaralanmasına neden olan kazanın ilk anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sincan ilçesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, market çalışanlarını taşıyan servis sürücüsü, süratli kullandığı aracıyla karşısına çıkan okul servisine çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu kontrolden çıkarak savrulan servis aracı önce park halindeki otomobile ardından cami duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralandığı belirlenen 7 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda kazaya karışan servis araçları ve park halindeki otomobil ile cami duvarında maddi hasar oluştu. Vatandaşların panik olmasına da neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın tanıklarından Özlem Dirican, "Bomba patlaması gibi bir ses duyduk. Kaza, gözümüzün önünde oldu. İki servis aracı çarpıştı. Araçlardan birisi çok hızlıydı. Önce park halindeki araçlara çarptı, daha sonra da cami avlusuna uçtu. 7-8 yaralı vardı. İlk müdahaleyi biz yaptık. Sağlık ekiplerine ve polise ihbarda bulunduk. Yaralılar hastaneye kaldırdı. Hepsi hafif yaralıydı. Hepsi şok içerisindeydi. Burada kasis olmadığı için sürekli kaza oluyor. Başvurularda bulunmamıza rağmen kasis yapılmadı. Araç devrilse can kaybı olabilirdi" dedi.

{relation id:1803812 slug:'herkes-sokta-unlu-oyuncu-ile-uc-cocugu-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti'}