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Yerel İşçi minibüsü devrildi: Yaralılar var
Yerel

İşçi minibüsü devrildi: Yaralılar var

Kayseri'nin Develi ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 10:50:00 -
İşçi minibüsü devrildi: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Başköy mevkiinde işçileri taşıyan 38 AGE 223 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın ardından jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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