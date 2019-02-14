İSBİKE’ı 250 bin kişi kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), çevre bilincinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla hayata geçirdiği Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’ni (İSBİKE) geçen yıl 250 bin kişi kullandı.

İBB’nin iştiraki İSPARK, 2009 yılında Bisiklet Park Projesi’ni uygulamaya başladı. Bu çalışma, 2018 yılında güncel teknolojiyle daha da profesyonel hale getirilerek İSBİKE adını aldı.

İSBİKE kent genelinde 144 kilometrelik akıllı bisiklet parkurunda 141 istasyonda hizmet veriyor.

Kentin her iki yakasında bulunan istasyonlarda vatandaşlar bisiklet kiralayarak hem spor yapıyor hem de belirtilen güzergahlarda İstanbul’u geziyor.

Akıllı bisikletler, kredi kartı ve Google Play-App Store’da bulunan İSBİKE cep uygulamasının indirilmesiyle abonelik sistemiyle çerçevesinde kiralanıyor.

İSBİKE, kurulduğu günden beri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Teknoloji veri tabanıyla desteklenen, bir noktadan başka bir noktaya bırakılma imkanı sunan ve kentteki ulaşıma entegre olabilen akıllı bisikletleri İstanbullu da sevdi. Geçen yıl 250 bin kişi sistemden bisiklet kiraladı.