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İşaret diliyle Kur’an öğreniyorlar

Engelli vatandaşların camilere rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için daha önce “Engelsiz Cami, Engelsiz ibadet” projesinin hayata geçiren Kütahya'da işitme engellilere yönelik kurslara katılan 33 kişi, işaret diliyle Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:42

Kütahya’da, işitme engellilere yönelik kurslara katılan 33 kişi, işaret diliyle Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerini toplumun her alanına ulaştırmak için büyük çaba gösterdiğini, bu çerçevede engellilere yönelik de çalışmaların yapıldığını söyledi. Engelli vatandaşların camilere rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için daha önce “Engelsiz Cami, Engelsiz ibadet” projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Anatoprak, Kütahya’da işitme engellilere yönelik, işaret dili eğitimlerinin devam ettiğini belirtti. Anatoprak, il genelinde 33 işitme, 40 bedensel ve 4 görme engelliye yönelik kurslar verildiğini kaydederek,“Yenidoğan Kur’an kursumuzda, işaret dili eğitimi alan Emine Üye hocamızın nezaretinde işitme engelli bayan kardeşlerimize yönelik Kur’an ve dini bilgiler eğitimi verilmekte. Bu kapsamda Şehitler Camiimizde erkeklere yönelik işaret diliyle Kur’an ve dini bilgiler eğitimi ve işaret dili ile cuma hutbesi hizmeti verilmekte. Başkanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Kurslar sonunda umre ödüllü yarışmalar düzenleyerek dereceye giren kursiyerleri umreye gönderiyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yarışmaya Kütahya’dan katılan işitme engelli kardeşimiz Abdullah Demir Türkiye ikincisi olarak umreye gitmeye hak kazandı” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesiyle çalışmalar yürüttüğünü anlatan Anatoprak, “Allah’ın dini her yere ulaşmalı. Başkanlığımız bu konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Arkadaşlarımız çok gayretli. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:42
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  4. İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak
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  8. engelli vatandaşlar

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