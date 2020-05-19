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İşaret dili kursiyerleri Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursiyerleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni işaret diliyle okudu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:21:45 -
İşaret dili kursiyerleri Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursiyerleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni işaret diliyle okudu. Kursiyerlerin videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğretmeni Ece Demiray ve kursiyerleri tarafından işitme engelli bireyler için işaret diliyle hazırlanan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi klibi büyük beğeni topladı. Demiray, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yeni tip korona virüs (Covit-19) tedbirleri nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlanacağını belirterek, "Biz de bayram coşkusuna bir katkı sağlayalım istedik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılında kursiyerlerimizle birlikte bayram coşkusunu yaşatabilmek amacı ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni işitme engellilerimiz için seslendirdik. Herkesin 19 Mayıs Bayramı’nı kutlarken, hazırladığımız klipte görev alan tüm kursiyerlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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