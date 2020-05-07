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Aktüel

İş yerine giren hırsızlar kumbaradaki 5 bin TL’yi çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren kimliği belirsiz şahıslar 5 bin lira nakit parayı alıp kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 09:45:53 -
İş yerine giren hırsızlar kumbaradaki 5 bin TL’yi çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren kimliği belirsiz şahıslar 5 bin lira nakit parayı alıp kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, olay Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Kapalı olan iş yerine gelen henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar kapıyı zorlama yönetimiyle açarak içeriye girdiler. Şahıslar içeride bulunan kumbaradaki yaklaşık 5 bin TL’yi alıp kayıplara karıştı. İş yerinin açıldığını gören mahalle sakinleri durumu iş yeri sahibine bildirdi. İş yerine gelenler kumbaradaki paranın olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri her yerde hırsızları arıyor.

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