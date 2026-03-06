İş yerinde ölü bulundu!
Kahramanmaraş'ta yaşayan Bayram Akpınar, iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karamanlı Mahallesi 40008. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Akpınar'a ait elektrikçi dükkanından silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
Bu sırada komşuları Akpınar'ın iş yerini kontrol edince bir kişinin başından vurulmuş halde yerde yattığını gördü.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Akpınar'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yapılacak incelemeler sonucu olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu netlik kazanacak.