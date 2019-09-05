İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesi 9030 Nolu Sokakta Tayfun Öşek’eait iş yerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.