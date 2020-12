İş Sanat'ın yeni yıl konuğu Murat Karahan olacak

Seyircisiz olarak Bilkent Konser Salonu'nda kaydedilen konser, 31 Aralık Perşembe akşamı 20.30'da yayımlanacak - Orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası'nın ünlü tenora eşlik ettiği konserde "Nessun Dorma", "Voce a notte", "Canta pe me", "Shape Of My Heart", "Beni Yak Kendini Yak", "Allı Turnam" ve "Nazende Sevgilim" gibi sevilen eserler seslendirilecek