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“İş sağlığı ve güvenliğinde STK’larla birlikte hareket edelim”

"İSG’DE STK Buluşması"nda konuşan eski İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, , toplumda güvenlik kültürünün geliştirilmesi konusunda dernekler ve vakıflar ile birlikte hareket etmeyi hedeflediklerini belirtti.

04 Kasım 2018 Pazar 12:13
“İş sağlığı ve güvenliğinde STK’larla birlikte hareket edelim”

İSG’DE STK Buluşması’ başlıklı program İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’nda (İSGÜM) çok sayıda dernek ile vakıf yöneticisi katıldı. ‘İş sağlığı ve güvenliğinde sosyal diyalog’ temalı programın açılış konuşmasını yapan eski İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, toplumda güvenlik kültürünün geliştirilmesi konusunda dernekler ve vakıflar ile birlikte hareket etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Okulların tümünde iş sağlığı ve güvenliği köşesi oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Koç, ”Konunun ek başına okul kitaplarında olması yeterli değil. Okul öncesi çocuklarımıza da ulaşılması gerekiyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:13
  1. İSG’DE STK Buluşması
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)
  3. İş sağlığı ve güvenliğinde sosyal diyalog
  4. eski İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç
  5. Milli Eğitim Bakanlığı

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