İş makinesi operatörünü rehin alma görüntüleri sosyal medyada yayımlanan muhtar gözaltına alındı
ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde belediyede görevli iş makinesi operatörünü tabancayla rehin alma görüntüleri sosyal medyada yayımlanan muhtar gözaltına alındı.
Mahalle muhtarı Mehmet Akif I'nın, yol yapılmadığı gerekçesiyle Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.
Görüntüleri inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif I'yı gözaltına aldı.
Mehmet Akif I'nın, videoyu şaka amaçlı çektiğini savunduğu öğrenildi.