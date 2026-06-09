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Gündem İş makinesi 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Operatör ağır yaralı!
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İş makinesi 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Operatör ağır yaralı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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İş makinesi 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Operatör ağır yaralı!

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde çalıştığı bölgede kontrolden çıkan bir iş makinesi 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada operatör ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. (35) yönetimindeki iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan operatör, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan G.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iş makinesi, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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