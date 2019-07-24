“İş güvencesiz bir kıdem tazminatı kabul edilemez”

Oğuzhan Gültekin Ankara

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve Genel Başkan Yardımcıları, ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışma hayatının sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıdem tazminatı sisteminde yapılacak olan değişiklik tartışmalarına değinen Ay, “Emekçiler, iş güvencesiz bir kıdem tazminatını kabul edemez. Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi gibi modeller hiçbir zaman ‘işçiyi işten çıkarmanın kolaylaştığı’ bir yapıya dönüşmemelidir” dedi. Ay, “Bütün işçilerin yararına, herkesi kapsayacak şekilde ve kırmızı çizgimiz olan bir yıla karşılık, bir aylık ücret dahil, mevcut kazanılmış haklarımızın tamamının korunduğu şekilde bir kıdem tazminatı fonu kurulmasına sıcak bakmaktayız. Elbette bu fonun yönetiminde işçiler de olmalı ve nemalandırılmasına, denetimine yönelik bağımsız, hesap verebilir bir model seçilmelidir” şeklinde konuştu.

Çalışma hayatının önemli sorunlarından birisinin de emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu belirten Raif Ay, “Özellikle imalat sanayisinde fiili olarak emek harcayan çalışanlar için emeklilik yaşları yeniden gözden geçirilmeli, itibari hizmet, yıpranma gibi modeller uygulanarak emeklilik yaşları aşağıya çekilmelidir” açıklamasında bulundu.