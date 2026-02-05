İş dünyasının prestijli adresi Kristal Kule'de teslimler başladı

İstanbul’da son yıllarda değeri hızla yükselen ve iş yaşamının yeni odak noktası haline gelen Beylikdüzü, Kristal Kule projesiyle prestijli bir çehreye kavuşuyor. İhlas İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Kristal Kule; Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nin hemen yanında, merkezi konumu ve yüksek ulaşım erişilebilirliğiyle iş dünyasına ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor. Beylikdüzü Metrobüs Beykent Durağı’na komşu, E-5 karayoluna cepheli olarak konumlanan 35 katlı Kristal Kule; göz alıcı mimarisiyle modern ofis anlayışını yeniden tanımlıyor. Şehrin ana arterlerine kolay ulaşım imkânı sunan E5 yolu Tüyap kavşağında, Hadımköy bağlantı yolunun yanı başında yükselen proje, güçlü lokasyonu, çağdaş tasarımı ve yatırım potansiyeliyle hem kurumsal firmalar, hem de yatırımcılar için kazançlı bir adres olarak öne çıkıyor. 307 ofisle birlikte tüm ihtiyaçlara yanıt verecek 8 dükkandan meydana gelen Kristal Kule’de hemen teslim avantajına sahip ofislerin satışları devam ediyor.





SEÇKİN KONUM, DENİZ VE GÖL MANZARALI OFİSLER

Çevreci yaklaşımı ve ileri teknoloji donanımıyla iş hayatına değer katan Kristal Kule, E-5 hattı üzerindeki seçkin konumu ve Marmara Denizi ile Büyükçekmece Gölü’ne hâkim manzarası sayesinde ayrıcalıklı bir çalışma deneyimi sunuyor.

Beylikdüzü’nde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nin yanı başında, E5 ile Hadımköy bağlantı yolunun kesişim noktasında yer alan proje; İstanbul Havalimanı’na rahat ve kesintisiz ulaşım avantajı, lokasyon değeri ve yatırım potansiyeliyle, iş dünyası için İstanbul’un yükselen çekim merkezi olarak öne çıkıyor.

YAŞAMA AYRICALIK KATAN DETAYLAR KRİSTAL KULE’DE

Sahip olduğu donatılarla iş yaşamına büyük değer katan Kristal Kule, çevresinde konumlanan alışveriş merkezleri, eğitim kuruluşları ve sağlık tesisleriyle birlikte bulunduğu bölgenin cazibesini her geçen gün artırıyor. 3.80 metrelik tavan yüksekliğine sahip çalışma alanlarının yer aldığı Kristal Kule’de ayrıca toplantı odaları, 7/24 kameralı güvenlik, resepsiyon hizmeti, bay-bayan mescidi gibi imkanlar bir arada sunuluyor. Öte yandan proje bünyesinde 330 araç kapasiteli kapalı ve 130 araç kapasiteli açık olmak üzere toplam 460 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Her biri 107 metrekare alana sahip ve her katta 9 ofisin yer aldığı Kristal Kule’de teslime hazır ofislerde taşınmalar devam ediyor.