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İş dünyasından tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı, üreticiler, ihracatçılar ve tüccarlar tarafından olumlu karşılandı. Bu kesimler, dev projeleri odağa alan planın Türkiye’yi ateşleyeceği görüşünde birleşiyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:03
İş dünyasından tam destek

46 milyar lira bütçe ile 400 projeyi hayata geçirmeyi hedefleyen Erdoğan ve A takımına güven duyan reel sektör temsilcilerinin 100 Günlük Eylem Planı ile ilgili yorumları şöyle:

İHRACAT UÇACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle:

"Sayın Erdoğan’ın ortaya koyduğu plan ihracatımızın uçuşuna imkân tanıyacak. 100 ayda başarılması zor bir takvime, yeni sistem sayesinde 100 günde kavuşacağız."

KALKINMA BANKACILIĞI HAYATA GEÇİYOR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

"100 Günlük Eylem Planı kapsamında yapılan açıklamaların ülkemiz açısından önemli başlıkları var. Fakat sanayimiz açısından bizim için en önemli başlık, Kalkınma Bankacılığı ile ilgili alınmış olan karar ve konulmuş olan hedeflerdir.

PROJELERE DOPİNG OLACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç:

Eylem planı, ekonomide yeni bir vizyonun habercisidir. Bu plan, bürokratik sıkıntılar sebebiyle yeterli mesafe alınamayan projelere de doping olacaktır.”

UMUTLARIMIZ ARTTI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

“Eylem planı umutlarımızı arttırdı. Planda Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını çözüme kavuşturarak, ticaretimizi geliştirme noktasında ve Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yakaladığı güçlü büyüme performansının kalıcı hale getirilmesi anlamında önemli reformlara yer veriliyor.”

ÜLKEYİ İLERİ TAŞIYACAK

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur:

100 Günlük Eylem Planı ile sorunlarımıza parmak basılıyor, mevcudun daha da ileriye taşınması hedefleniyor. Ayrıca sosyal devlet ön plana alınıyor, savunma sanayimizi daha da güçlendirmek amaçlanıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:03
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ASKON
  4. MÜSİAD
  5. İTO
  6. TİM
  7. 100 Günlük Eylem Planı

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