İş dünyasından Suudi yetkililere kritik çağrı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) da aralarında bulunduğu STK’ların başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:



“Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikâyetlerde Suudi yetkililer tarafından Türkiye’den ithalat yapılmamasının ifade edildiğini görmekteyiz. Ayrıca firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suudi şirketine Türkiye’den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı da dile getirilmektedir. Yine son dönemde küresel lojistik firmaları da Türk ürünlerine karşı uygulanan engeller hususunda müşterilerini uyarmaktadır. Dolayısıyla bu konu ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu da aşarak küresel tedarik zincirleri açısından da sorun haline gelmiştir.”

Açıklamada sorunların yapıcı diyalog ve karşılıklı iş birliğiyle çözülmesi gerektiği vurgulandı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne mektup yazdı. Mektupta şu ifadeler kullanıldı:



“Gelinen aşamada Türkiye ve Suudi Arabistan küresel tedarik zincirleri açısından da güvenilir ortaklar olmalıdır. Dolayısıyla iki ülkenin birbirine karşı mesnetsiz, organize ve örtülü önlemleri ekonomik çıkarlara zarar vermektedir. Onun için sağduyuyla hareket etmek ve bu tür önlemlere izin vermemek gerekiyor.”