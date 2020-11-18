İş dünyasına “AB hibelerinden yararlanma” çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AB’nin Ufuk 2020 Programı kapsamında karbon salımını düşerecek çevreci projeler için önemli miktarlarda hibeler vereceği Yeşil Mutabakat çağrısına çıktığını belirterek, “Ülkeler bazında geliştirilen proje pazarları var. Bu proje pazarlarında proje fikri olan kuruluşlar bir araya geliyorlar. Tartışmalar yapıyorlar ve konsorsiyumlar kuruyorlar, oralara katılmak gerekiyor. Daha fazla boy göstermek gerekiyor. Türkiye’de hep beraber daha fazla organizasyon yapıp yabancıları bu sürecin içine dahil edecek birliktelikler kurmamız gerekiyor” çağrısında bulundu. Özcan, “Biz Ufuk 2020 Programı’ndaki 80 milyar euroluk bütçenin yaklaşık 300 milyon eurosunu Türkiye olarak katkı payı olarak ödüyoruz. Koyduğumuzdan daha fazlasını aldığımız bir döneme girdik. Ancak potansiyelimiz daha yüksek. Türk özel sektörünü, Türk işletmelerini, onun dinamikliğini, Avrupa’yla olan bağlarını düşündüğümüz zaman bizim yerimizin bu olmaması lazım” diye konuştu.