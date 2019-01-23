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İş dünyası-üniversite entegrasyonu Arelpro ile sağlanıyor

İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ArelPro, akademi ve iş dünyasının güçlerini birleştirdikleri ve entegre oldukları bir etkileşim platformu olarak dikkati çekiyor

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:01
İş dünyası-üniversite entegrasyonu Arelpro ile sağlanıyor

İSTANBUL (AA) - İş dünyası ile üniversiteler arasındaki sinerjiyi karşılıklı geliştirme hedefiyle İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde kuruluşuna imza atılan Arel Profesyonel (ArelPro), gerçekleştirdiği çalışmalarla sektörel iş birliklerini hayata geçiriyor.

Arel Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 26'ncısı düzenlenen PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresinde yaklaşık 3 bin katılımcıya temas eden ArelPro, şirketlerle ve eğitim kurumlarıyla birebir görüşmelerine devam ediyor.

ArelPro, alanında uzman ekibiyle kısa bir sürede birçok şirket ile çözüm ortaklığı protokolü imzalayarak hem şirketlerin çalışanlarının üniversite olanaklarından faydalanmasını hem de üniversite öğrencilerinin yeni çalışma alanları kazanmasını sağladı.

İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ArelPro, akademi ve iş dünyasının güçlerini birleştirdikleri ve entegre oldukları bir etkileşim platformu olarak dikkati çekiyor.

İş dünyası ile öğrenciyi bir araya getirme çabası gösteren profesyonel bir platform olan ArelPro, bilgi, araştırma ve uygulama olanaklarıyla iş dünyasının çözüm ortağı olmayı, çözüm ortaklığı protokolüne imza attığı şirketler ile öğrencileri, vaka çalışmaları ve projelerin yanı sıra staj ve yarı zamanlı istihdam sağlama noktasında bir araya getirmeyi hedefliyor.

Bünyesinde 17 birim bulunduran ArelPro ile iş birliğine giden şirketler, farklı birimler ile ortak projeler yapma şansına sahip olurken, ArelPro hayata geçirdiği anlaşmalarla birlikte, öğrencilere mesleki deneyim ve iş dünyasına adım atma noktasında staj kapıları aralıyor, mezunlar ve akademisyen için de yeni alanlar oluşturuyor.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:01
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