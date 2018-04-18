Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İş dünyası "erken seçim"den memnun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı açıklamasının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:44
İş dünyası "erken seçim"den memnun!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasını rahatsız eden belirsizliklerin ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemine daha iyi odaklanabilme açısından seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihine alınmasının son derece yerinde bir tercih olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararının millete ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin 24 Haziran sonrasında hedeflerine hızla ilerleyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:44
  1. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah Gazetesinin acı günü!
    1. Sabah Gazetesinin acı günü!
    2. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
    3. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    4. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    5. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
    6. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
    7. ETA, kendini feshediyor
    8. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
    9. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
    10. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
    11. Tükürük testi ile karın..
    12. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
    13. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
    14. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
    15. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
    16. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
    17. Beşik alırken dikkat edilmesi..
    18. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
    19. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
    20. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek