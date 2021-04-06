İş dünyası erken seçim istemiyor

Denizli Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Aydın, zor dönemlerden geçildiğini belirterek, “Bu zor dönemlerde malumunuz fırsatçılık yapmak isteyen çok insanlar olacaktır. Tüm dünya eksi derecelerde ekonomik olarak küçülürken, ülkemizin tüm bunlara rağmen büyümesini görmezden gelerek erken seçim isteyen kesimler de olmaktadır” açıklamasında bulundu.

Ülkeyi zarar getirir

Aydın, iş insanlarının istikrar istediğini kaydederek “Hamdolsun tüm dünyayı kasıp kavuran bu ateşe rağmen devletimizin gücünü yanımızda hissetmekte, önümüzü görmekte ve yeni ekonomi düzeninde güçlü bir Türkiye’yi de görebilmekteyiz. Erken seçim bu ülkeye faydadan çok zarar getirir ve ülkemizi geçmişin istikrarsızlık dönemlerine tekrardan çeker. Bu nedenle iş insanları olarak erken seçimi istememekle birlikte bunu dillendirmenin de ülkemize hiçbir fayda sağlamayacağı kanaati içerisindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.