İş Bankası’ndan yüzde 40 havale vurgunu

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Eşi ve kendisi adına kayıtlı diplomatik pasaportlarını yeniletmek için Dışişleri Bakanlığı hesabına harç parasını yatırmak isteyen Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Diker, gittiği banka şubesinde kendisinden yüzde 40 oranında masraf istendiğini belirterek, “Böyle bir masraf adı altında böyle bir kâr; nereden çıkmış bu?” dedi.

“BUNA ‘DUR’ DİYECEK BİR GÜÇ YOK MU?”

Konuyu TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve BDDK’ya ilettiğini belirten Diker, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a yazdığı mektupta şunları kaydetti: “Benim ve eşimin diplomatik pasaport işlemleri için TBMM Özlük İşleri’ne gittim. 19 ve 20. dönem milletvekili olduğuma dair belgeyi aldım. Her pasaport için Dışişleri Bakanlığı İş Bankası hesabına 118 TL yatırmam istendi. TBMM Çankaya Kapısı karşısındaki İş Bankası şubesine gittim. ‘Eşim ve benim adıma, Dışişleri Bakanlığı İş Bankası hesabına 118+118 TL yatırmam isteniyor’ dedim. Benden 47+47 TL masraf istediler. ‘Buradan Dışişleri’ne taksi 20 TL. Size neden 94 TL vereyim’ dedim. İşlem yapmadım. Bu büyük soygun değil mi? Buna ‘dur’ diyecek bir güç yok mu?”

“BEN TESLİM OLURSAM, GERİSİNİ SEN DÜŞÜN..”

Dışişleri Bakanlığı’nın neden İş Bankası dışındaki diğer bankalarla çalışmadığını soran Diker, Akit’e yaptığı açıklamada da, şunları söyledi: “İş Bankası neden korunuyor? TBMM’de şubeleri olan Ziraat, Vakıfbank, Halk bankalarında bir hesap numarası neden verilmiyor? Yapılan kamu hizmetiyse kamu bankası neden tercih edilmiyor? Bu bir soygun, buna biri ‘dur’ demeli. Vekile bunu yapan millete ne yapmaz? Niye mecbur ediyorsun İş Bankası’na? Böyle bir masraf adı altında böyle bir kâr nereden çıkmış? Bu adaletsizliğe Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkanı ve iki dönem milletvekili olarak görev yapmış biri olarak ben teslim olursam gerisini sen düşün. Bu işin peşini bırakmayacağım.”