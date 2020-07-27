İş Bankası'ndan Moka Ödeme Kuruluşu'nun paylarının satın alınmasına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Moka Ödeme Kuruluşu AŞ'nin yüzde 100 oranında payının 3,8 milyon dolar bedelle satın alınması konusunda genel müdürlüğe yetki verildiğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Moka Ödeme Kuruluşu AŞ'nin yüzde 100 oranında payının 3,8 milyon dolar bedelle bankamızca satın alınması, söz konusu satın alma işlemine ilişkin olarak mevcut ortaklarla pay alım sözleşmesi dahil olmak üzere ilgili dokümanların imzalanması, satın almaya ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için genel müdürlüğe yetki verilmiştir." ifadelerine yer verildi.