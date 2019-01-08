İş adamları arasında kanlı kavga!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iş adamı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla gözlatına alınan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi yargıcı, Akacan ve 2 koruması için 3 gün gözaltı süresi verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

İddiaya göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm şehri Girne’de meydana gelen olayda Akacan ve yanındaki iki koruması, Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile "alcak/verecek" meselesine görüşmek üzere bir restoranda buluştu.

Buluşma sırasında Akacan ile Başay tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken, korumalar olaya müdahil oldu. Akacan ve iki koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp etti. Saldırı sonrasında kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır yaralandı, Başay ise hafif yaralandı. Asımoğlu ile Başay, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan Başay, "Uzun süredir Bulut Akacan’dan alacağım vardı. Alacağımı vermedi, beni tehdit etti. Akacan, daha sonra buluştuğumuz restoranda da saldırdı" dedi.