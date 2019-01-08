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İş adamları arasında kanlı hesaplaşma!

Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan ile bir gurup arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Olayda yaralanan iş adamı Zeki Asımoğlu'nun durumun ağır olduğu öğrenildi.

08 Ocak 2019 Salı 18:37
İş adamları arasında kanlı hesaplaşma!

KKTC'nin ünlü iş adamlarından Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan Girne'de gitti bir restoranda alacak verecek sebebiyle bir grupla tartıştı. Tartışmaya Akacan'ın korumalarının da müdahil olmasıyla birlikte kavganın büyüdüğü öğrenildi. Kavgada Akacan'ın korumalarından birinin işadamı ve spor kulübü yöneticisi olan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu darp edildi.

Bir kişinin durumu ağır

Kavgada ciddi şekilde yaralanan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nun Girne Akçiçek hastanesine oradan da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldığı Zeki Asımoğlu'nun durumun ağır olduğu belirtildi.

Polisin Akacan'ı ve iki korumasını gözaltına aldığı öğrenildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Polis olayla kavga ile ilgili açıklamayı yaptı:

"7.1.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, B.A. (E-35), V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29) aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp etmişlerdir.

Ayrıca V.G, Erhan Başay'ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep olmuştur.

Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. B.A, V.G, ve O.Ö. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:37
  1. Kıbrıs
  2. kavga
  3. Girne
  4. Polis
  5. KKTC
  6. HABERLER
  7. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi
  8. Girne Akçiçek Hastanesi

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