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Spor Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak
Spor

Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak

Yarışlara, 72 ülkeden bin 250 sporcu katılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:46:53 -
Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak

ANKARA (AA) - Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım Pazar günü Antalya'da yapılacak.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yapılacak güç, irade ve mücadeleyi tamamlama odaklı bir organizasyon olan Ironman 70.3'ün Türkiye yarışlarına, bu yıl 72 ülkeden bin 250 sporcu katılacak.

Yarışa, Kadriye Beachpark'tan yüzmeyle başlayacak sporcular, daha sonra 90 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirecek, son olarak 21 kilometre koşu parkurunu da geçerek The Land of Legends'te mücadeleyi tamamlayacak.

TURSET PM Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, güç ve iradenin ön planda olduğu yarışmanın bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu sene 6'ıncısını gerçekleşticekleri organizasyonun Antalya ve Belek'e renk getireceğini anlatan Emeklioğlu, "Spor buluşturan, tanıtan, gezdiren ve iletişim kurmanızı sağlayan önemli bir araçtır. Deniz kum güneş turizmin de dünya markası olan Türkiye, spor turizminde lider olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun Antalya'da 3 bin kişilik bir turizm hareketi yaratması bekleniyor.



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