İrmik helvası nasıl yapılır? Kandil gecesi için tam kıvamında tarif

Üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, bu gece idrak edilecek. Kandil gecelerinde evlerde tatlı bir telaş yaşanırken, mutfaklarda en çok hazırlanan lezzetlerin başında irmik helvası geliyor. Pratik olması, az malzemeyle yapılması ve paylaşma kültürüne yakışması nedeniyle irmik helvası, kandil sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu nedenle “İrmik helvası nasıl yapılır?” sorusu, Regaip Kandili öncesinde en çok merak edilen başlıkların başında geliyor.

Kandil gecelerinde irmik helvası neden yapılır?

İrmik helvası, kandil gecelerinde hem kolay hazırlanması hem de ikrama uygun yapısıyla öne çıkıyor. Akşam saatlerinde kısa sürede pişirilip dinlendirilmesi mümkün olduğu için, kandil ziyaretleri ve komşu paylaşımları için sıkça tercih ediliyor. Aynı zamanda ölçüsü doğru ayarlandığında kıvamı şaşmayan, ertesi güne de lezzetini koruyan bir tatlı olarak biliniyor.

İrmik helvası tarifi

Malzemeler:

2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Not: Daha az şekerli tercih edenler şeker miktarını 1 su bardağına kadar düşürebilir.

İrmik helvası nasıl yapılır?

Tereyağı tavaya alınarak eritiliyor. Yağ tamamen eridikten sonra irmik ekleniyor. Orta büyüklükte bir ocakta, orta ateşte yaklaşık 3 dakika boyunca sürekli karıştırılarak kavruluyor. Ardından ocağın altı kısılıyor ve irmik 3 dakika daha kısık ateşte kavrulmaya devam ediliyor.

Bu aşamada irmiğin rengi açık krem tonundan sütlü kahve rengine doğru dönüyor. Helvanın bu tarifteki ayırt edici özelliği, irmiğin biraz daha koyu kavrulması. Daha açık renk isteyenler kavurma süresini kısaltabiliyor.

İrmiğin rengi döndükten sonra şeker ekleniyor ve irmikle birlikte yaklaşık 4 dakika daha kavruluyor. Bu aşamada irmik çok hızlı kararabildiği için karıştırmaya ara verilmemesi gerekiyor. Şeker miktarı damak tadına göre azaltılabiliyor ancak fazla düşürüldüğünde helvanın kıvamı etkilenebiliyor.

Toplamda 10 dakikalık kavurma süresi tamamlandıktan sonra ocağın altı biraz açılıyor ve su ekleniyor. Bu sırada su sıçrayabileceği için dikkatli olunması gerekiyor. Su eklendikten sonra karışım hızla kaynıyor. Kısık ateşte yaklaşık 1 dakika karıştırıldıktan sonra helva hafif sulu bırakılarak ocağın altı kapatılıyor. Bu şekilde dinlenmeye alınan helva, kısa sürede suyunu çekerek kıvamını buluyor.

Şekerle kavurma süresinin uzun tutulması, tava kalınlığı ya da irmiğin tane yapısı topaklanmaya neden olabiliyor. Bu durumda şekerle kavurma süresini 4 dakika yerine 2–3 dakika ile sınırlamak yeterli oluyor. Kavurma boyunca karıştırmayı bırakmamak da önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.