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Dünya

Irkçılık karşıtı protestoların yapıldığı yerde saldırı! Çok sayıda ölü var

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Forbury Gardens'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 00:37:00 -

Saldırıda 3 kişinin öldüğü, durumu ağır olan 2 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı ileri sürüldü.

Bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra 2 adet ambulans helikopter gönderildi. Thames Valley polisi bölgeye giriş ve çıkışları kapatırken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü. Öte yandan Forbury Gardens'da bugün ırkçılık karşıtı protestolar yapılmıştı.

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