Irkçılık karşıtı protestoların yapıldığı yerde saldırı! Çok sayıda ölü var
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Forbury Gardens'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü.
Saldırıda 3 kişinin öldüğü, durumu ağır olan 2 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı ileri sürüldü.
Bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra 2 adet ambulans helikopter gönderildi. Thames Valley polisi bölgeye giriş ve çıkışları kapatırken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü. Öte yandan Forbury Gardens'da bugün ırkçılık karşıtı protestolar yapılmıştı.