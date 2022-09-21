Irkçılık kanlarında var! Kral Charles’tan siyahi vatandaşa skandal hareket!

Annesi Kraliçe II. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Kral olan Charles, halkla etkileşime geçtikçe tartışmalı hareketlere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Galler’de halkı selamladığı sırada enerji fiyatları nedeniyle eleştirilen Kral Charles, bu kez de siyahi bir vatandaşa uyguladığı ayrımcılıkla büyük tepki topladı.

SİYAHİ ADAMIN ELİNİ SIKMADI

Yeni Kral’ın tartışılan anlarına bir yenisi daha eklendi. CNN International kameralarına yansıyan bir görüntüde Charles’ın siyahi bir adamla el sıkışmaktan kaçındığı anlar kayda girdi. Londra’da çekilen o anlarda Charles, kendisinin elini sıkmak için toplanan kalabalıkta sırayla herkesin elini sıkıyor.

El sıkma sırası siyahi vatandaşa geldiğinde ise arkasına bakan Charles, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi el sıkışma törenine beyaz bir vatandaşla kaldığı yerden devam ediyor. Charles’ın açık bir şekilde el sıkışmaktan kaçındığı o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Irkçılıkla suçlanan yeni Kral’dan olaya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.