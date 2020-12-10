Irkçılığa tepki yağdı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo’ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz.”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Cesur duruşundan, ırkçı söyleme karşı duruşundan, yardımcı antrenörüne sahip çıkışından dolayı Başakşehir Futbol Kulübü’nü yürekten kutluyorum. Sonuna kadar onların yanındayız.”

Psikolojik bir hastalık

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: “Malcolm X’in ifadesiyle; ‘Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.’ Tedavisi zor bir hastalığa düçar olmuş bu ayrımcı anlayışı nefretle kınıyorum. Türkiye’nin temsilcisi Başakşehir’in ortaya koyduğu bu tepki esasen tüm insanlığa çok net bir mesajdır.”

9 Avrupa ve 4 kez Dünya Şampiyonluğu sevincini ülkemize yaşatan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: “Her canlı eşittir. Siyahı, beyazı diye bir şey olmaz.”

Başakşehir’e destek

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Ankara Şube Başkanı Ali Uluyol: “Bu çirkin olayı hiçbir hakeme yakıştıramıyoruz. Irkçılığın tamamen karşısındayız. Başakşehir’in yapmış olduğu sahadan çekilme olayına da yürekten katılıyoruz.”

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran: “Başakşehir maçında yapılan o söylem kesinlikle hoşgörüsüzlüğün, kendinden olmayanlara karşı ötekileştirmenin tezahürüdür. Yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz.”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, Başakşehirli Webo’ya karşı yapılan ırkçı saldırıyı kınayarak, “Keşke bu ortak tepkiyi Amedspor’a yapılan ırkçı saldırılar karşısında da gösterebilseydik” diye geriş bir yorumda bulundu.

İçimizdeki ırkçılar

Öte yandan; hakemin ırkçı söylemini sosyal medya hesabından eleştirirken, halkın bir kesimini aşağıladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Maçtaki ırkçılık söylemi üzerinden, Twitter’da “@yapmamelihboran” hesabından, Türkiye’de infial oluşturacak şekilde halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanılarak aşağılandığı belirlendi. Hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan M.B, savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.