Irkçı, faşist Ümit Özdağ yeni şovunu yaptı! Fidan yerine bakın ne dikti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, etkinlik yasağına tepki göstermek için Kilis Valiliği önündeki saksıya fidan dikilmesini istedi. Yaklaşık 10 dakikalık bekleyişin ardından partililer saksıya fidan yerine bulabildikleri süs biberi dalını dikti.

Kilis Valiliğinin aldığı eylem, etkinlik yasağına tepki göstermek için Valilik binası önüne gelen Ümit Özdağ, Valilik Binası önündeki saksıya fidan dikerek tepki göstereceğini söyledi. Partililerden fiden isteyen Ümit Özdağ, Valilik Binası önünde fidan ve kürek gelmesini bekledi. Bekleyişin ardından partililer, fidan yerine buldukları süs biberi dalını saksıya dikti. Kürek bulunmaması nedeniyle ile ise partililer, biber dalını elleriyle toprağı eşeleyerek dikti. Bir süre dalın dikilmesini izleyen Özdağ'a ise kentteki esnaflar tepki gösterdi. Kent esnafı polisi ve insanları boş yere oyaladığını söyleyerek, Özdağ'a tepkisini ifade etti.

Sosyal medyada rezil oldu

Süs biberi diken Ümit Özdağ, sosyal medyada alay konusu oldu. Video yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce etkileşim aldı.