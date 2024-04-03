İrfan Değirmenci bu açıklamasıyla 'Ben LGBT'liyim' mi dedi?

Mayıs 2023’te Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) İzmir milletvekili adayı olup kaybeden, 31 Mart'ta da Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu sefer belediye başkanlığı için yarışan İrfan Değirmenci, yine umduğunu bulamadı.

Değirmenci seçimin ardından osyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

'Halk TV'ye elbette dönmeyeceğim'

TİP'li İrfan açıklamasında Halk TV'nin sözde özgürlükçü olduğunu anladığını itiraf ederek, şunları söyledi:

Çankaya’da yüzde 80’i açılan sandıklarda bize güvenip oy vermiş olan 26 bin 586 komşuma çok teşekkürler. Cumhuriyet’in yönetim katında, Çankaya’da, TİP bu sonuçla 3’üncü parti olmuştur. Partimiz, Samandağ ve Hacıbektaş’ta da halkımızın oylarıyla iş başındadır. Gecesini gündüzüne katıp kısıtlı imkanlarla çalışma yürüten tüm yoldaşlarım var olsun. Seçim sürecinde bir kez dahi ekranına çıkarılmadığım Halk Tv’ye elbette dönmeyeceğim.

İrfan Değirmenci açıklamasının devamında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Değirmenci, "Bir gün bu ülkede, Açık kimlikli LGBTİ bir siyasetçi de olacak." dedi. Kendisi de artık bir siyasetçi olan Değirmenci'nin açıklaması, daha önceki eşcinsellik savunmaları da göz önünde bulundurulunca, "Bir LGBT'li olduğunu" itiraf ettiği şeklinde yorumlandı.

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Değirmenci sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanırken, satır arasına da LGBT'yi sıkıştırdı:

"Genel seçimde İzmir ikinci bölgede yüzde 5,40 oy almıştık. Çankaya’da bu oran yüzde 5,92 oldu. Siyasete, ötekileştirilmeye çalışılan tüm kesimler adına TİP saflarında devam edeceğim. Yaşasın Türkiye İşçi Partisi Yaşasın Sosyalizm…Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka, yoksulluk da… Veee ‘vegan festivali’ düzenlemek de yadırganmayacak; Açık kimlikli LGBTİ bir siyasetçi de… Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin tartışmasız seçim galibiyetini kutlarım."