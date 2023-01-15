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Spor İrfan Can'a Süper Lig'den sürpriz talip!
Spor

İrfan Can'a Süper Lig'den sürpriz talip!

Fenerbahçe'de Haji Wright transferi için tüm şartlar zorlanıyor. Antalyaspor kulübüne 3 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler bu paranın yanında Bruma, Lemos ve Nazım Sangare'yi verdi. Antalyaspor ise bu oyuncuları beğenmeyerek Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi istedi. Yönetimi bile şaşırtan bu karşı teklifin ardından sarı-lacivertliler masadan kalktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 15:19:00 -
İrfan Can'a Süper Lig'den sürpriz talip!

Fenerbahçe'de Haji Wright transferi için tüm şartlar zorlanıyor. Antalyaspor kulübüne 3 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler bu paranın yanında Bruma, Lemos ve Nazım Sangare'yi verdi.

Antalyaspor ise bu oyuncuları beğenmeyerek Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi istedi. Yönetimi bile şaşırtan bu karşı teklifin ardından sarı-lacivertliler masadan kalktı.

Gol yollarındaki sorunu çözmek için Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright'ı renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe'ye şok bir cevap geldi. Antalyaspor'a yapılan teklif olumlu bulunmazken, gelen karşı teklif herkesi şaşırttı.

3 milyon Euro + Bruma, Lemos ve Nazım'ı öneren sarı-lacivertliler istediği karşı cevabı bulamadı. Antalyaspor tarafından reddedilen Fenerbahçe karşı teklifle şoke oldu.

Fenerbahçe'de kötü günler geçiren İrfan Can Kahveci'yi isteyen Antalyaspor, Haji Wright ile takas olarak yıldız oyuncuyu istedi. Bu istek karşısında şoke olan sarı-lacivertliler hemen masadan kalktı.

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