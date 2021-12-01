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Spor İrfan Can ve Atakan Çankaya kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
Spor

İrfan Can ve Atakan Çankaya kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasında yaşanan kavga görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:23:00 - 2021-12-01 18:26:47

Fenerbahçeli İrfan Can ve Göztepeli Atakan Çankaya, soyunma odası önündeki kavga nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında saha içinde yaşanan gerilim, soyunma odası koridorlarına taşmıştı. Gözlemci raporunda, iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı.

Kulüpler cezanın abartıldığını iddia etti

Göztepe ve Fenerbahçe, 5 ila 10 maç arası verilecek cezadan ötürü TFF'ye cephe aldı. Kulüpler yaptıkları açıklamalarda, abartıldığı kadar bir olay yaşanmadığını iddia etmişti.

Polisler araya girdi

Basına sızan görüntülerde, iki futbolcunun birbirine yöneldiği, araya diğer sporcuların ardından da polisin girdiği görülüyor. TFF'nin bu görüntülerden sonra nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.

 

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