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Spor İrfan Can neden Avrupa'ya gitmedi de Fenerbahçe'ye geldi işte cevabı...
Spor

İrfan Can neden Avrupa'ya gitmedi de Fenerbahçe'ye geldi işte cevabı...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak milli futbolcunun Avrupa'ya neden transfer olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 14:54:00 - 2022-02-15 14:55:06
İrfan Can neden Avrupa'ya gitmedi de Fenerbahçe'ye geldi işte cevabı...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak milli futbolcunun Avrupa'ya neden transfer olmadığını açıkladı. 

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Altıparmak, temsilliğini yaptığı milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Okay Yokuşlu hakkında açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci neden Avrupa'ya gitmedi?

Milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Başakşehir'den Avrupa'ya transfer olacağı beklentisine açıklık getiren Altıparmak, "İrfan, Fenerbahçe'ye transferi öncesinde Avrupa'dan ilgilenenlar vardı ama Başakşehir'in istediği parayı veren takım yoktu. Ama olsaydı, İrfan Can için Avrupa'yı tercih ederdik. Zaten bizim amacımız Avrupa'da seçenek varsa; mutlaka bunu değerlendirmektir. Biz 2019'a kadar Türkiye'den Avrupa'ya giden 33 oyuncundan 14'ünü biz gönderdik ve Türkiye'ye 50 milyon Euro katmadeğer oluşturduk" dedi.

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