İrfan Can Kahveci'den Olympiakos maçından sonra gazetecilere şampiyonluk mesajı... Hiç tesadüf değil

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın normal süresini 1-0 bitiren Fenerbahçe'nin tek golünü atan İrfan Can Kahveci, maçın ardından konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ: LİGDE ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜKSEK!

İrfan Can Kahveci yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Maça da iyi başlamıştık. Erken golü de bulduk. Belki 2-0, 3-0’da yapabilirdik maçın başlarında. Belki de en iyi maçlarımızdan birini çıkardık özellikle ilk yarıdaki oyunumuzla. Yarı finale çıkmak istiyorduk. İyi de oynadık. Pozisyonları da bulduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık. Üzgünüz. Hem uzatmalara gitmesi hem penaltılar bizi daha çok yordu. Üzgünüz. Pazartesi günü maçımız var. Önümüze bakacağız. Ligde şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takımıma güveniyorum. İnşallah ligde devam edip şampiyon olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.