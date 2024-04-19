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Spor İrfan Can Kahveci'den Olympiakos maçından sonra gazetecilere şampiyonluk mesajı... Hiç tesadüf değil
Spor

İrfan Can Kahveci'den Olympiakos maçından sonra gazetecilere şampiyonluk mesajı... Hiç tesadüf değil

Yeniakit Publisher
2024-04-19 08:41:00 -
İrfan Can Kahveci'den Olympiakos maçından sonra gazetecilere şampiyonluk mesajı... Hiç tesadüf değil

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu. Son dönemde hiç tesadüf değil yorumları yapılırken karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü atan milli futbolcu, çok üzgün olduğunu belirtirken Süper Lig için şampiyonluk mesajı verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın normal süresini 1-0 bitiren Fenerbahçe'nin tek golünü atan İrfan Can Kahveci, maçın ardından konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ: LİGDE ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜKSEK!

İrfan Can Kahveci yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Maça da iyi başlamıştık. Erken golü de bulduk. Belki 2-0, 3-0’da yapabilirdik maçın başlarında. Belki de en iyi maçlarımızdan birini çıkardık özellikle ilk yarıdaki oyunumuzla. Yarı finale çıkmak istiyorduk. İyi de oynadık. Pozisyonları da bulduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık. Üzgünüz. Hem uzatmalara gitmesi hem penaltılar bizi daha çok yordu. Üzgünüz. Pazartesi günü maçımız var. Önümüze bakacağız. Ligde şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takımıma güveniyorum. İnşallah ligde devam edip şampiyon olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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