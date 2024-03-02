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Dünya İranlılar seçimi umursamadı... Katılım oranı dikkat çekti
Dünya

İranlılar seçimi umursamadı... Katılım oranı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-03-02 12:37:00 -
İranlılar seçimi umursamadı... Katılım oranı dikkat çekti

İran'da düzenlenen 12. Dönem Milletvekili ile 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerine, gayriresmi sonuçlara göre, yüzde 41 civarında katılım oldu.

İran resmi ajansı IRNA, kesin olmayan sonuçlara dayandırdığı haberinde , ülkede yapılan parlamento ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimlerinde yaklaşım 25 milyon seçmenin sandık başına gittiğini duyurdu.

Parlamentoda bulunan 290 sandalye ile Uzmanlar Meclisinde bulunan 88 üyelik için, ülke genelinde toplam 61 milyon 172 bin 298 seçmen oy verme hakkına sahipken kullanılan oyların toplam oya göre yaklaşık yüzde 41 oldu.

Yine kesin olmayan sonuçlara göre başkent Tahran’da bulunan seçmenin yaklaşık yüzde 25’i sandık başına gitti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, resmi olmayan istatistiklere göre, Kum’da yüzde 49,7, Sistan- Beluçistan’da yüzde 43, Rezevi Horasan’da yüzde 40, İlam’da yüzde 55, Loristan’da yüzde 47 seçime katılım olduğu kaydedildi.

Uzmanlar Meclisi üyeliği için Güney Horasan eyaletinden aday olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 80’ninden fazlasını aldığı da yer aldı.
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Bazı bölgelerde ise adayların gerekli oy oranına ulaşamadığı aktarılan haberlerde bu nedenle seçimlerin ikinci tura kaldığı bilgisi paylaşıldı.

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