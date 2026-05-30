Van'da zehir tacirlerine darbe! Gözaltına alınanların suç dosyaları dudak uçuklattı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaynaklı suçların önlenmesi, sokak suçlarıyla mücadele edilmesi ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 102 şüpheli tespit edildi. Soruşturma, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

"Narkokapan Van" adı verilen operasyon kapsamında 20 Mayıs'ta 11 ili kapsayan eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyona 850 personelden oluşan 176 ekip katıldı. Çalışmalarda bir helikopter, bir insansız hava aracı, 2 dron ve 9 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Ekipler tarafından 67 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

100 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında biri kadın ve 7'si çocuk olmak üzere toplam 100 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 98'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN 664 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde gözaltına alınan şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 664 kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu kayıtların önemli bölümünün uyuşturucu kullanımı, hırsızlık, kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan oluştuğu bildirildi.

Ayrıca zanlıların farklı tarihlerde dolandırıcılık, yağma, mala zarar verme, silah kanununa muhalefet ve çeşitli diğer suçlara da karıştıkları belirlendi.

OPERASYONUN SOKAK SUÇLARIYLA MÜCADELEDE DE ÖNEMİ VURGULANDI

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, operasyonun yalnızca uyuşturucu ticaretine yönelik olmadığını, aynı zamanda kentteki sokak suçlarının ve şiddet olaylarının azaltılması açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Mutlu, gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydına sahip olmasının operasyonun önemini ortaya koyduğunu belirtti.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu ticareti ve bağlantılı suçlarla mücadele kapsamında benzer operasyonların devam edeceği belirtildi.