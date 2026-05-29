CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek
Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından hareketli günler yaşanıyor. Şaibeli kurultay gerekçesiyle Özgür Özel’in görevinden ayrılması ve genel merkez yönetiminin değişmesinin ardından, yeniden göreve gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü gerçekleştireceği halk buluşmasında yapacağı açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Ankara kulislerinde, mahkeme kararının ardından genel başkanlık makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partiyi yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında cumartesi günü genel merkezde vatandaşlarla bir araya geleceği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda, parti içindeki idari süreçler, belediyelerdeki kriz durumları, yolsuzluk ve kara para iddialarına yönelik yürütülecek hukuki ve idari adımlar ile "arınma" odaklı yeni yol haritasına dair resmi açıklamalarda bulunması bekleniyor.
“TALİMATIM OLMADAN GRUP TOPLANTISI YAPILMAYACAK”
Halkla buluşma programının hazırlıkları sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) CHP grup toplantılarına ilişkin resmi bir bilgilendirme yazısı paylaşıldı. Eski yönetimden Özgür Özel’in salı günü grupta konuşma yapacağına dair iddiaların ardından milletvekillerine yazı gönderen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Grup toplantısının henüz hangi gün olacağına dair bir karar almadım. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Meclis'teki CHP grubu yapılmayacaktır."
PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantıları ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararının gerekçesi olarak, mahkeme kararı doğrultusunda kurullardaki görevlerine iade edilen üyelere resmi tebligat işlemlerinin henüz tamamlanmamış olması gösterildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, kurulların hukuki olarak eksiksiz toplanmasının ardından partideki aksaklıkları gidermek adına kapsamlı kararları hayata geçireceği belirtiliyor.
Gündem
CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık
Gündem
Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika’dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack’tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar