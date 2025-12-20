  • İSTANBUL
İranlı Mossad casusu idam edildi

İranlı Mossad casusu idam edildi

Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Akil Keşaverz’in, "İsrail lehine casusluk", "yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından verilen idam cezası bu sabah infaz edildi.

İran’da İsrail ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan bir kişinin cezası infaz edildi. Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Akil Keşaverz’in, "İsrail lehine casusluk", "yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından verilen idam cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onanarak kesinleşmesinin ardından bu sabah infaz edildiği aktarıldı.

Dosya kapsamında paylaşılan bilgilere göre Keşaverz, geçtiğimiz Mayıs ayında İran Ordusu’na bağlı ekiplerin Urmiye’de yürüttüğü devriye sırasında, Urmiye Piyade Tümeni Karargahı’nı görüntülerken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınmasının ardından yapılan incelemelerde, şüphelinin cep telefonunda İsrail’e ait bir numaradan ve "Oşer" kullanıcı adlı bir kişiden gelen mesajlar tespit edildi. Keşaverz’in kaldığı otelde yapılan aramada ise bazı güvenlik kurumlarının isimleri ve adreslerini içeren şifreli bir defter ele geçirildi. İlk soruşturmanın ardından zanlının gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre Keşaverz’in, sosyal medya ve sanal iletişim kanalları üzerinden hem İsrail ordusu hem de Mossad istihbarat servisiyle ayrı ayrı temas kurduğu belirlendi. İlk aşamada İsrailli tarafın güvenini kazanmak amacıyla İran aleyhine içerikler ve mesajlar gönderdiği aktarıldı. Keşaverz’in ayrıca, güven sağlamak amacıyla füze üretim tesisi olduğu öne sürülen bir hangara ilişkin bilgileri İsrail ordusuna ilettiği, bu temasın ardından kendisinden daha fazla ayrıntı talep edildiği ifade edildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre Keşaverz’in, 2022 yılında Telegram üzerinden İran’da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü’ne (HMÖ) bağlı gruplarla da temas kurduğu, bu kapsamda çeşitli görüntüler gönderdiği ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda slogan yazıları yazdığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Keşaverz’in, Mossad ile iş birliğinin ilgili bağlantı tarafından onaylanmasının ardından bir kripto para cüzdanı oluşturduğu, her görev sonrasında kripto para yoluyla ödeme aldığı ve bu ödemelere ilişkin makbuzların kendisine iletildiği kaydedildi. Keşaverz’in, İsrail ordusu ve Mossad ile iş birliği yaptığını bilerek temaslarını sürdürdüğü ve çok sayıda görevi yabancı istihbarat servislerinin talimatları doğrultusunda yerine getirdiği bildirildi.

