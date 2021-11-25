  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İranlı kaleciden yeni hamle!
Spor

İranlı kaleciden yeni hamle!

Yaptığı penaltı kurtarışlarının ardından cinsiyeti tartışma konusu olan İranlı kaleci Zohreh Koudaei suçlamalara karşı yeni bir hamle yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:02:00 -
İranlı kaleciden yeni hamle!

Yaptığı penaltı kurtarışlarının ardından cinsiyeti tartışma konusu olan İranlı kaleci Zohreh Koudaei suçlamalara karşı yeni bir hamle yapma kararı aldı.

İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi, hakkında suçlamalarda bulunan Ürdün Futbol Federasyonu'na cinsel taciz davası açacak.

Ürdün ile İran arasında oynanan Kadınlar Asya Kupası elemeleri maçının ardından tartışmalar başladı. Ürdün Futbol Federasyonu, Koudaei'nin fotoğraflarını paylarak erkek olduğunu iddia etmiş ve FIFA'ya şikayette bulunmuştu.

Suçlamaların ardından İranlı kaleci de karşı hamle yaptı. Asya Futbol Konfederasyonu'nun Etik ve Disiplin Komitesi'ne mektup yollayan Zohreh Koudaei, Ürdünlü yetkililer hakkında cinsel taciz davası açacağını duyurdu.

İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan Koudaei'nin posterleri kendisine destek olmak amacıyla Tahran meydanlarına asılmıştı.

Tahran Büyükşehir Belediyesi de Koudaei'ye destek amacıyla başkentin en hareketli noktaları olan Veli Asr, Haftom Tir ve Fatemi meydanlarında milli futbolcunun posterlerini astı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim 'fırsat' deyip uyardı: Altını, doları olanlar...
Ekonomi

Uzman isim 'fırsat' deyip uyardı: Altını, doları olanlar...

Geçtiğimiz günlerde 760 TL'leri geçen gram altın şu sıralar 690 TL seviyelerinden işlem görüyor. Piyasalardaki son duruma ilişkin konuşan Pi..
Oktay Sinanoğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu: İsmet İnönü o ülke ile gizli anlaşma yaptı
Gündem

Oktay Sinanoğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu: İsmet İnönü o ülke ile gizli anlaşma yaptı

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu katıldığı bir programda "İsmet İnönü 1946 yılında yaptığı ikili gizli anlaşmal..
'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz
Ekonomi

'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, döviz artışları sonrası yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay