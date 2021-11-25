İranlı kaleciden yeni hamle!

Yaptığı penaltı kurtarışlarının ardından cinsiyeti tartışma konusu olan İranlı kaleci Zohreh Koudaei suçlamalara karşı yeni bir hamle yapma kararı aldı.

İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi, hakkında suçlamalarda bulunan Ürdün Futbol Federasyonu'na cinsel taciz davası açacak.

Ürdün ile İran arasında oynanan Kadınlar Asya Kupası elemeleri maçının ardından tartışmalar başladı. Ürdün Futbol Federasyonu, Koudaei'nin fotoğraflarını paylarak erkek olduğunu iddia etmiş ve FIFA'ya şikayette bulunmuştu.

Suçlamaların ardından İranlı kaleci de karşı hamle yaptı. Asya Futbol Konfederasyonu'nun Etik ve Disiplin Komitesi'ne mektup yollayan Zohreh Koudaei, Ürdünlü yetkililer hakkında cinsel taciz davası açacağını duyurdu.

İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan Koudaei'nin posterleri kendisine destek olmak amacıyla Tahran meydanlarına asılmıştı.

Tahran Büyükşehir Belediyesi de Koudaei'ye destek amacıyla başkentin en hareketli noktaları olan Veli Asr, Haftom Tir ve Fatemi meydanlarında milli futbolcunun posterlerini astı.