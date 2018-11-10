İranlı Akademisyen Habibi: Amerika artık eski Amerika değil!

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Habibi, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımların etkisini değerlendirdi. Habibi, ABD yaptırımlarının İran üzerine etkisinin farklı açılardan değerlendirilmesi gerektiğine değinerek, "İran ilk defa ABD yaptırımlarına maruz kalmıyor ve neredeyse 40 yıldır ABD yaptırımları ile karşı karşıya. İran’ın artık bu yaptırımlara alıştığını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.



OBAMA DÖNEMİNDE DE YAPTIRIMLAR MEVCUTTU

İran devriminden sonra ABD’li tüm başkanların İran’a karşı aynı tavrı sergilediğini belirten Habibi, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın döneminde de değişen bir şeyin olmadığını ifade ederek, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) sayesinde başlayan süreçte de tüm yaptırımlar ortadan kaldırılmadı. Yaptırımların farklı çeşitlerde olduğunu hatırlatmalıyım. Obama döneminde gerçekleşen tek şey, ancak bazı yaptırımların askıya alınmasıydı. Tüm uluslararası gözlemci kurumların İran’ın tüm taahhütlerine sadık kaldığını belirtmesine rağmen, o dönemde bile tüm yaptırımlar ortadan kalkmadı yani ABD’nin İran’a karşı düşmanca yaklaşımında bir değişiklik söz konusu değildi" diye konuştu.



ABD ARTIK ESKİ ABD DEĞİL

İranlı akademisyen ABD’de hakim olan denklemlerin değiştiğine değinerek, "ABD’de bile durumlar eskisi gibi değil. Yıllar sonra ABD kongresinin çoğunluğunu demokratlar oluşturuyor ve bir tek ABD Senatosu Cumhuriyetçilerin elinde kaldı. Bu durumda ABD Başkanı Donald Trump politikalarını sürdürmekte birçok sorun ile karşı karşıya kalacaktır" dedi.



AB ARTIK YANINDA DEĞİL

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Habibi açıklamasının devamında, "Önemli olan bir diğer konu ise Avrupa Birliği’nin (AB) bu sefer ABD’nin yanında yer almamasıdır. Bu olayın benzerini şimdiye kadar görmemiştik. Gerçi AB’nin bu doğrultuda aldığı kararlar geniş çaplı değil ve ayrıca pratikte büyük bir etki yapmıyor ama yine de önemli bir konu. ABD artık eski ABD değil. Trump yürüttüğü politikaları ile gün geçtikçe dünyada ABD karşıtlığını güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.



UZUN SÜRE DEVAM ETMEYECEK

Habibi uluslararası kurumların ve devletlerin yaptırımları desteklemediğine dikkat çekerek, "Öte yandan dikkate alınması gereken konulardan biri de ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarının farklı ülkeler tarafından kabul görmemesidir. Örneğin, dost ve komşu ülkemiz Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırımları desteklemediğini belirtti. Irak’ın yeni Başbakanı da benzer açıklamalarda bulunmuştu. Rusya’dan gelen tepkiler de aynıydı" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların dünya tarafından kabul görmediği için ABD’nin tolerans gösterdiğini söyleyen Habibi, "ABD’nin geçtiğimiz dönemde defalarca 4 Kasım’da İran’a karşı tüm yaptırımları son derece katı bir şekilde uygulayacağını belirtmesine rağmen yaptırımlara kaç gün kala 8 ülkenin yaptırımlardan muaf olduğunu belirtmesi de açıkça İran karşıtı yaptırımların dünya tarafından kabul görmediğini gösteriyor. Öte yandan bu doğrultuda Uluslararası Adalet Divanı’nın da İran’ın haklı olduğunu bildirmesi başlı başına önemli bir konu. Ben ABD’nin İran karşıtı yaptırımların uzun bir süre devam edeceğini sanmıyorum zira bu sefer uluslararası kurumlar ve farklı ülkeler ABD’yi desteklemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: İHA