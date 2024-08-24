İran'ın yeni dışişleri bakanından 'Batı ile diyalog' çağrısı

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamalarda bulundu.

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından "ikili meselelerin çözümü için Avrupa Birliği ile diyalog" çağrısında bulundu.

Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada Arakçi, "İran Avrupa Birliği ile karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

AB ile İran arasındaki ilişkiler son yıllarda kötüleşme eğilimindeydi.

Arakçi ilişkilerin gelişmesi için "iki taraf arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi ve Avrupa ülkelerinin yanlış yönlendirilmiş politikalarının düzeltilmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.

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Borrell ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İranlı mevkidaşı ile "karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm dosyalar üzerinde yenilenmiş angajman olasılıklarını görüştüklerini" kaydetti.

Görüşmede "gerilimin azaltılması ve itidal ihtiyacının" yanı sıra "Rusya ile askeri iş birliğinin durdurulması" ve "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konuları" da ele alındı.

Borrell "bu tür bir kritik diyaloğun bölgesel gerilimleri yatıştırmak için elzem olduğunu" vurguladı.

İran'da göreve yeni başlayan Arakçi Batı ile ilişkilere açık bir isim olmasıyla tanınıyor.

Nükleer başmüzakereci olarak görev yapan Arakçi, 2015 yılında İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer faaliyetlerini kısıtlamasını öngören anlaşmanın sağlanmasında kilit rol oynamıştı.

Kaynak: Mepa News