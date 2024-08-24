  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Rus ordusu Ukrayna'nın Kursk saldırısı ve ilerleyişine karşı Kursk'a yeniden asker sevk ediyor

Husilerden Yunanistan'a şok! Petrol tankerini vurdular

Hizbullah İsrail’i vuruyor! Anladığı dilden cevap verildi

İsrailli yetkiliden alçak çağrı: Nükleer başlıklı balistik füze kullanalım

Kaçakçılık tamam, sırada yalancılık var… CHP’li İBB’nin mumu yatsıya kadar yandı

Ekrem'in korumaları bir engelliye dehşeti yaşattı! Sadece iş istiyordu

Dünya Sağlık Örgütü'nden Maymun Çiçeği açıklaması! 'Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı' geliştirildi

'Maliye Bakanı Şimşek istifa etti borsa çöktü' diyen Cemal Enginyurt’un borsa manipülasyonundan ceza aldığı ortaya çıktı

Bakan Şimşek'ten istifa açıklaması
Dünya İran'ın yeni dışişleri bakanından 'Batı ile diyalog' çağrısı
Dünya

İran'ın yeni dışişleri bakanından 'Batı ile diyalog' çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 09:53:00 -
İran'ın yeni dışişleri bakanından 'Batı ile diyalog' çağrısı

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamalarda bulundu.

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamalarda bulundu.

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından "ikili meselelerin çözümü için Avrupa Birliği ile diyalog" çağrısında bulundu.

Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada Arakçi, "İran Avrupa Birliği ile karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

AB ile İran arasındaki ilişkiler son yıllarda kötüleşme eğilimindeydi.

Arakçi ilişkilerin gelişmesi için "iki taraf arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi ve Avrupa ülkelerinin yanlış yönlendirilmiş politikalarının düzeltilmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borrell ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İranlı mevkidaşı ile "karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm dosyalar üzerinde yenilenmiş angajman olasılıklarını görüştüklerini" kaydetti.

Görüşmede "gerilimin azaltılması ve itidal ihtiyacının" yanı sıra "Rusya ile askeri iş birliğinin durdurulması" ve "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konuları" da ele alındı.

Borrell "bu tür bir kritik diyaloğun bölgesel gerilimleri yatıştırmak için elzem olduğunu" vurguladı.

İran'da göreve yeni başlayan Arakçi Batı ile ilişkilere açık bir isim olmasıyla tanınıyor.

Nükleer başmüzakereci olarak görev yapan Arakçi, 2015 yılında İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer faaliyetlerini kısıtlamasını öngören anlaşmanın sağlanmasında kilit rol oynamıştı.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

BATILILAR ASLA İYİ NİYETLİ DEĞİLLER, ÇÜNKÜ KENDİLERİN ÜRETTİKLERİ NÜKLEER ÜRETİMLERİNDE SERBEST, HİÇ BİR KISITLAMAYA TABİ DEĞİL AMA BİR MÜSLÜMAN ÜLKE OLUNCA ENGELLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ BASKI YAPILIYOR, BAKINIZ 8 MİLYOM TOPLAMA NÜFUS İLE OLUŞTURULAN ÇAKMA DEVLET İSRAİL'İN NÜKLEER SİLAHLARINI HİÇ KİMSE ELEŞTİRİYORMU VEYA ENGEL OLUYOR MU? BU SİLAHI HALKINDA VE DÜNYA DEVLETİNDEN FRANSADAN ÇALDIKLARI YASAL OLMAYAN YOLLARLA ELDE ETTİKLERİ HAM MADDE İLE ŞEHRİ DIŞINDA BU TESİSLERİNİ KURDULAR HİÇ KİMSE DE ENGEL OLMADI, BATININ BU TARAFLI ZİHNİYETİ İNSANLIĞI YOK EDECEK, NÜKLEER SİLAHLANMAYI ÖNLEYEMEZ.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23