İran'ın kuzeyinde deprem
İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde meydana gelen depremde en az 10 kişi yaralandı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan'ın Ramiyan ilçesinde bulunan deprem yerel saatle 02.04'te kaydedildi.
Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Kızılay Kurtarma ve Yardım Teşkilatı Operasyon Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, "Ramiyan'ın bazı köylerindeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Kuruçay köyünde 7, Elhadi köyünde 3 kişi yaralandı. " ifadeler kullanıldı.
Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.