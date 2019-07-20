0553 313 94 23

İran'ın İngiliz gemisine müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz petrol tankerine, Devrim Muhafızları Ordusu güçleri tarafından müdahale edildiği anın görüntülerini yayımladı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:37

İran devlet televizyonu, dün akşam saatlerinde, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine müdahale edildiği anın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat tekneleriyle çevresi sarıldıktan sonra tankere helikopterden yüzleri maskeli İran askerlerinin indirildiği görülüyor.

Alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin daha sonra İran sularına doğru çekildiği anlaşılıyor.

​‘İran'ın el koyduğu tankerin mürettebatı iyi durumda’

Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’nda el koyduğu İngiltere’ye ait petrol tankerinin sahibi İngiliz şirketi Northern Marine Management’ten yapılan açıklamada, tankerin mürettebat üyelerinin iyi durumda olduklarını, şirketin gemide denizcilerle görüşmek üzere başvuru yaptıkları belirtildi.

Sputnik’e ulaşan yazılı açıklamada, “Sigortacılarımız Bender Abbas limanının yöneticisiyle bağlantıya geçebildi. Kendisi, gemimizin mürettebat üyelerinin ‘sağlık durumlarının iyi’ olduğunu, tankerin de limanda demirlemiş vaziyette bulunduğunu aktardı. Yönetici ayrıca gemide denizcilerin ziyaret edilebilmesi için resmi başvuru yapılmasını rica etti. Ben böyle bir başvurunun hazırlandığını teyit ediyorum” ifadelerine yer verildi.

Sigortacıların İngiliz şirkete aktardığı diğer bir bilgininse, liman yönetiminin yetkililerden tankerin akıbeti ile ilgili herhangi bir talimat almadığı yönünde olduğu anlaşıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:37
  1. Ordu
  2. Devrim Muhafızları
  3. Hürmüz Boğazı
  4. İran
  5. Steno Impero
  6. İngiltere

YORUM YAZ

  • TUDAY TUDAY 29 dk önce
    O GÖRÜNTÜLER ISRAILIN MONTAJIDIR IRAN INGILIZ GEMISINE MÜDAHALE ETMIS DEGILDIR UYAN TÜRKI GAZETECILERI HEP HAZIR HABER KULANIRSINIZ KENDINIZ NE YAÜIYORSUNUZ TÜRKI GAZETECILERI KAGVEDE OKEY OYNARLAR BASKALARIN YALAN HABERLERINI OKUYUCULARA SATAR TÜRKI HABER.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un ekibinden bir kişiye soruşturma
  1. Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un..
  2. Galatasaray'ın Avusturya kampı
  3. Elazığ'da baraj gölünde bir çocuk..
  4. Karaman’da iki arkadaş arasında kavga:..
  5. Ordu Valisi Yavuz, Kıbrıs şehidinin..
  6. KKTC’de Mehteran coşkusu
  7. Başkan Özacar’dan Nijerya’da kaçırılan..
  8. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
  9. Takla atan otomobil su kanalına düştü:..
  10. Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin..
  11. Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait..
  12. İran Cezayir'e ait petrol tankerini..
  13. Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik..
  14. Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek..
  15. Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan..
  16. Geleneksel Gölköy Şenlikleri
  17. Bahçeli'den bomba çıkış: AB ile yol..
  18. Kurbanın Sırrı
  19. Futbol: Hazırlık maçı
  20. Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet..
  21. Emniyet Genel Müdürlüğünde devir..
  22. Erdoğan'dan şehit çocukların babasına..
  23. Emniyet Genel Müdürü Aktaş görevi..
  24. Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası..
  25. ABD sıcaktan kavruluyor, New York’ta..
  26. Cezaevinden çıktı, yine hırsızlık yaptı
  27. Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2..
  28. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli gençlerle..
  29. Erzurum’da “ 2.Türk Oyunları..
  30. British Airways, Kahire'ye uçuşları..
Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor

Günün Karikatürü

20 Temmuz 2019
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti